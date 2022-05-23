'Yargı' dizisinin Eren'i Uğur Aslan, sahne çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Aslan önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Delexu Hotel'de sahnedeydi. Bir yandan dizi seti diğer taraftan 'Afara' adlı müzikalle yoğun bir iş temposuna giren Aslan, yorulduğunu itiraf etti. Her iki işi yürütmenin zorluklarından bahseden Aslan, ''Dizi oldukça mesai gerektiren bir iş, fiziksel olarak çok efor sarf etmeniz gerekiyor. 'Afara'da hem hikaye anlatıp hem şarkı söylüyorum. İkisi birbirine yakın ama dizi daha yorucu" dedi.