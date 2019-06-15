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15 Haziran 2019 16:53 | Cumartesi

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Diriliş Osman yeni sezona bomba gibi başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Osman'ı oynayacak Burak Özçivit ile anlaştığını açıklayan yapımcı Mehmet Bozdağ yeni sezon için heyecanlı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hande Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı da konuşuluyor. Diriliş Osman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Diriliş Ertuğrul’un bu sezon final yapması ile birlikte gözler daha önce bu sezon yayın hayatına başlayacağı belirtilen ve devam dizisi niteliğinde olan Diriliş Osman’ın ne zaman yayın hayatına merhaba diyeceği merak ediliyor. Başrolünde Burak Özçivit’in yer alacağı belirtilen dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler? sorularının yanıtları izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından gözler yeni sezonda Diriliş Osman’da olacak.  Diriliş Osman hakkında merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Diriliş Osman dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Eylül sonu, Ekim başı gibi dizinin ilk bölümüyle TRT1 ekranında olması bekleniyor. 

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Diriliş Osman dizisinde Osman beyin hikayesinin 10’lu yaşlardan itibaren ekrana yansıyacak. Bu dönemde ise Ertuğrul Gazi karakteri de dizide devam edecek. Yavaş yavaş dizi Ertuğrul Gazi döneminden Osman Bey dönemine geçiş yapacak.  Osman Bey dönemi çekimlerinde Osman Beyi Burak Özçivit canlandıracak. Diriliş Osman'ın kadrosuna çok önemli isimlerin katılacağı önümüzdeki günler bu isimlerin dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından açıklanacağı öğrenildi.

OSMAN BEY KİMDİR?
İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. İbn Battûta adını Osmancuk şeklinde de verir. Ailenin menşei ve şeceresi kaynaklarda farklı şekillerde kayıtlıdır. Osman’ın babası Ertuğrul’a bağlı aşiretin Sultanöyüğü (Sultanönü)-Eskişehir bölgesinde sınır (uç) hattının en ileri kesiminde Söğüt’e nasıl ve ne zaman geldiği hakkındaki rivayet belirsizdir ve yanlış hâtıralar içerir. 

V. yüzyıl Osmanlı kaynaklarından Neşrî’deki bir kayıtta Ertuğrul’un, aşiretiyle Sürmeli Çukur’a (Aras vadisi) kadar Anadolu ve Azerbaycan’da dolaştıktan sonra gelip Engüri’ye (Ankara) yakın Karacadağ’a indiği anlatılır (bugün Ankara’nın güneyindeki Karacadağ eteğinde tipik bir Türkmen köyü olan Yaraşlı vardır; buranın eski adı Gülşehri’dir; bu dağ üzerinde Karacadağ yaylasında Antikçağ’a ait önemli şehir arkeolojik araştırmalara konu olmuştur).

 

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