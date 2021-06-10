Dilan yalnızlığı seçti

'Alev Alev' adlı dizisi final yapan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu cephesinden sürpriz gelişme. Alihan Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile geçen sene bir araya gelerek aileyle ilk tanışmasını gerçekleştiren Deniz, özel hayatında yalnızlığı seçti. İkili, yoğun iş temposundan dolayı bir süre ayrı kalma kararı aldı. Dilan Çiçek Deniz, hem iş stresini hem de kafasını dağıtmak için kız arkadaşlarıyla birlikte tatile gitti. Yakın çevrelerine yalnız kalmak istediklerini söyleyen çiftin ilişkilerine ikinci bir şans daha verip vermeyecekleri ise merak konusu oldu.

