Dijitale iş yapmak istiyor

Oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile Akmerkez'de görüntülendi. Bayramı İstanbul'da geçirdiklerini söyleyen May, "İstanbul'un tadı bayramda çıkıyor, her yer boş oluyor ve bu halini çok seviyoruz. Antalya'ya tatile gidiyoruz, bayram tatilinin son günlerini orada geçireceğiz" diye konuştu. Son olarak 'Yeni Gelin' dizisinde rol alan May, yeni bir projeyle ekranlara dönmek istediğini dile getirdi. May, "Bir televizyon projesi var ama dijitalde iş yapmak istiyorum. Herkes çok güzel olduğunu anlatıyor" dedi.