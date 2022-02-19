19 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00
Dijitalde program yapacak
Şarkıcı Ceylan Ertem'in 'Duyuyor musun?' isimli 13 bölümlük programının lansmanı, önceki akşam Gümüşsuyu'nda gerçekleşti.
Geceye Haluk Levent, Gökhan Türkmen ve Melek Mosso gibi ünlü isimler katıldı. Dijitalde yayınlanacak programda şarkıcı, birçok isimle düet yaptığını söyledi. Ertem, "13 tane harika müzisyen, ustalarım ve kardeşlerimle gerçekleştirdiğimiz, her şeyi sorduğum ve cevabını aldığım muhteşem bir program oldu" dedi.