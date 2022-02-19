Dijitalde program yapacak

Geceye Haluk Levent, Gökhan Türkmen ve Melek Mosso gibi ünlü isimler katıldı. Dijitalde yayınlanacak programda şarkıcı, birçok isimle düet yaptığını söyledi. Ertem, "13 tane harika müzisyen, ustalarım ve kardeşlerimle gerçekleştirdiğimiz, her şeyi sorduğum ve cevabını aldığım muhteşem bir program oldu" dedi.