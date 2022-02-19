VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HİSAR O+'ya güçlü özellik!
58 ilde 1595 cemevinin talebi yerine getirildi
Dijitalde program yapacak
Mahkum'un Sinyor'u
‘Vazgeç Gönlüm'e rap yorumu
Yeni adresi Netflix
Instagram'ı olan erkek istemem
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Sinan karaya vurdu
Taciz haberlerinden korkuyorum
Yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
Türkü performansı
Kral olarak dönüyor
Tansiyonu olanlara ‘ağrı kesici' uyarısı
Konya'da otobüs kazası
AK Parti ve MHP'lilere tehdit
AK Parti'den EYT için 2022 sinyali
Reflüsü olan sakız çiğnemesin
Fast food beslenme uykusuz bırakıyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 19 Şubat
Ukrayna'nın doğusunda patlama
DSÖ: Dünya yeni bir küresel salgına hazırlıklı değil
Numan Kurtulmuş STK temsilcileriyle buluştu
"Enerji fiyatlarındaki artış kalıcı değil"
19 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00

Dijitalde program yapacak

ABONE OL

Şarkıcı Ceylan Ertem'in 'Duyuyor musun?' isimli 13 bölümlük programının lansmanı, önceki akşam Gümüşsuyu'nda gerçekleşti.

Geceye Haluk Levent, Gökhan Türkmen ve Melek Mosso gibi ünlü isimler katıldı. Dijitalde yayınlanacak programda şarkıcı, birçok isimle düet yaptığını söyledi. Ertem, "13 tane harika müzisyen, ustalarım ve kardeşlerimle gerçekleştirdiğimiz, her şeyi sorduğum ve cevabını aldığım muhteşem bir program oldu" dedi.

Etiketler : ceylan ertem duyuyor musun program
2. kez evleniyor

2. kez evleniyor
Umarım çocuğum olur

Umarım çocuğum olur
Unutulan ayakkabılar ihtiyacı olana gidiyor

Unutulan ayakkabılar ihtiyacı olana gidiyor
Set ziyareti

Set ziyareti
Sokakta oturup ağladım

Sokakta oturup ağladım
Yan yana gelmek yasak!

Yan yana gelmek yasak!
Emre'den bu sefer de zina davası

Emre'den bu sefer de zina davası
2 yıl sonra dönüyor

2 yıl sonra dönüyor
O konuya girmeyelim

O konuya girmeyelim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER