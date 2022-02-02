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02 Şubat 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 10:30:00

Dijital Tarkan

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Tarkan dijital dünyaya açılıyor. Hayatının belgesel olmasına izin veren sanatçı, şimdi de Youtube Shorts'a katıldı. Megastar 60 saniyeden oluşan eğlenceli müzik videolarını paylaşarak hayranlarının karşısına çıkacak.

Tarkan dijital dünyaya açılıyor. Hayatının belgesel olmasına izin veren sanatçı, şimdi de Youtube Shorts'a katıldı. Megastar 60 saniyeden oluşan eğlenceli müzik videolarını paylaşarak hayranlarının karşısına çıkacak. Tarkan sevenlerine Twitter'dan, "Ben de YouTube Shorts'tayım burdan sıkça karşına çıkacağım. Görüşürüz" diyerek müjdeledi.

Etiketler : Dijital Tarkan Tarkan Youtube Shorts hayatı belgesel
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