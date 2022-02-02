Dijital Tarkan

Tarkan dijital dünyaya açılıyor. Hayatının belgesel olmasına izin veren sanatçı, şimdi de Youtube Shorts'a katıldı. Megastar 60 saniyeden oluşan eğlenceli müzik videolarını paylaşarak hayranlarının karşısına çıkacak. Tarkan sevenlerine Twitter'dan, "Ben de YouTube Shorts'tayım burdan sıkça karşına çıkacağım. Görüşürüz" diyerek müjdeledi.