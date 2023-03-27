Deprem üzüntüsünü şiire döktü

Yılmaz Erdoğan, yıkıcı depremlerin ardından duygularını şiirle anlattı. Üzüntüsünü kağıt kaleme döken Erdoğan, deprem şiirini Erol Mutlu'nun müziğiyle seslendirdi. İşte o şiir: Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da/ Taştan heykeller gibi bakıyoruz/ Nemrut Dağı'ndan şimdi dünyaya/ Başımıza gelenin ne olduğunu/ Tam anlayamadık da/ Şiir başlıyorsa madem/ Sözün bittiği yerde/Dilimize çevirmek/ Eğer mümkünse.