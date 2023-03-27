VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti
Mannu animasyon filmi 14 Nisan'da sinemalarda
THY'nin Tel Aviv seferleri iptal edildi
Fransa'da 'Instagram, TikTok ve Twitter' yasağı
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Ağrı'da kardelenler çiçek açtı
27 Mart 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 15:45:00

Deprem üzüntüsünü şiire döktü

ABONE OL

Yılmaz Erdoğan, yıkıcı depremlerin ardından duygularını şiirle anlattı.

Yılmaz Erdoğan, yıkıcı depremlerin ardından duygularını şiirle anlattı. Üzüntüsünü kağıt kaleme döken Erdoğan, deprem şiirini Erol Mutlu'nun müziğiyle seslendirdi. İşte o şiir: Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da/ Taştan heykeller gibi bakıyoruz/ Nemrut Dağı'ndan şimdi dünyaya/ Başımıza gelenin ne olduğunu/ Tam anlayamadık da/ Şiir başlıyorsa madem/ Sözün bittiği yerde/Dilimize çevirmek/ Eğer mümkünse.

Etiketler : yılmaz erdoğan deprem şiir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX