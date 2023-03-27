Deprem üzüntüsünü şiire döktü
Yılmaz Erdoğan, yıkıcı depremlerin ardından duygularını şiirle anlattı.
Yılmaz Erdoğan, yıkıcı depremlerin ardından duygularını şiirle anlattı. Üzüntüsünü kağıt kaleme döken Erdoğan, deprem şiirini Erol Mutlu'nun müziğiyle seslendirdi. İşte o şiir: Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da/ Taştan heykeller gibi bakıyoruz/ Nemrut Dağı'ndan şimdi dünyaya/ Başımıza gelenin ne olduğunu/ Tam anlayamadık da/ Şiir başlıyorsa madem/ Sözün bittiği yerde/Dilimize çevirmek/ Eğer mümkünse.