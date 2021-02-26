'Denizaltı'da her şey yolunda

'Denizaltı'da her şey yolunda

Geçtiğimiz haftalarda Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldıkları 'Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimlerine başlayan Özge Özpirinçci, Etiler'de kameralara yansıdı. Netflix'de yayımlanacak olan dizisi hakkında konuşan Özpirinçci, "Güzel gidiyor. Set ortamı iyi, her şey iyi" diye konuştu.

Recep ASLAN