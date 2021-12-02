VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırım'ı "Geri alacağız" yemini kızdırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yemin etti
Ermenistan üçe bölündü!
Bayraktar SİHA'larla nefes kesen tatbikat!
Türkiye'ye övgü dolu sözler!
Bakan Akar: Yerli Deniz Topunun testi başarıyla sonuçlandı
"Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız"
Türk dünyasını birleştirecek Zengezur koridoru açılıyor
Yarının Finansı Zirvesi Borsa İstanbul ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek
MİT'ten müthiş operasyon! O teröristler Türkiye'ye getirildi
İlk milli deniz topu üretildi!
Modaseverler buluştu
Dava sürecinde böyle olsun istemezdim
Şahinler bir arada
Düşman çatlattılar
Düşman değiliz
'Demode' krizinde ikinci perde
Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı
"Firmaların yatırım iştahı oldukça yüksek seviyelere geldi"
Cihan bebek öldü mü?
WhatsApp'ta silinen fotoğraflar nasıl geri gelir?
Türkiye'de birinci dünyada üçüncü! Sona gelindi
Araç alacaklar dikkat! büyük düşüş beklentisi!
Körfez sermayesi Türkiye'ye akıyor!
02 Aralık 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 14:30:00

'Demode' krizinde ikinci perde

ABONE OL

Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasındaki 'demode' krizinde sular durulmuyor.

Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasındaki 'demode' krizinde sular durulmuyor. Ergen, 'Hülya Avşar beni heyecanlandırmıyor' diyerek sanatçıyı ti'ye aldı.

Sanatçı Gülben Ergen, Hülya Avşar'ı diline doladı. Uzun zamandır araları açık olan ikili, yeniden karşı karşıya geldi. Avşar kızı Ergen'e 'Demode' diyerek yeni bir krizin fitilini ateşlemişti. Ergen, katıldığı bir programda, "Bana sallamak demode, Bana Hülya Avşar'ı sormayın" demiş, benim kadar kendini yenileyen, cilalayan, her seferinde üstüne bir şey koyan, şarkısıyla, giyimiyle, tavrıyla, davranışlarıyla, yenilikçi denildiğinde akla bir Ajda bir de ben gelirim" diyerek cevap vermişti. Şarkıcı, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Gözlerinden ameliyat olduğunu söyleyen Ergen, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Habercilerin, Avşar kızıyla ilgili soruları karşısında şarkıcı, "He he! Hülya Avşar beni heyecanlandırmıyor" diyerek Hülya Avşar'ı ti'ye aldı. Oldukça neşeli olduğu görülen sanatçı sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Etiketler : Sanatçı Gülben Ergen Hülya Avşar Gülben Ergen
Keyfi kaçtı

Keyfi kaçtı
İki milyonluk anlaşma

İki milyonluk anlaşma
Kostüm Kore'den dans Ankara'dan

Kostüm Kore'den dans Ankara'dan
Gönlünde tarihi proje yatıyor

Gönlünde tarihi proje yatıyor
Aşka geldi

Aşka geldi
Sahnesini defileye çevirecek

Sahnesini defileye çevirecek
Adana'ya hayran kaldı

Adana'ya hayran kaldı
Podyuma anne olarak dönüyor

Podyuma anne olarak dönüyor
3 yıl sonra zirvede

3 yıl sonra zirvede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER