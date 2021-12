'Demode' krizinde ikinci perde

Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasındaki 'demode' krizinde sular durulmuyor. Ergen, 'Hülya Avşar beni heyecanlandırmıyor' diyerek sanatçıyı ti'ye aldı.

Sanatçı Gülben Ergen, Hülya Avşar'ı diline doladı. Uzun zamandır araları açık olan ikili, yeniden karşı karşıya geldi. Avşar kızı Ergen'e 'Demode' diyerek yeni bir krizin fitilini ateşlemişti. Ergen, katıldığı bir programda, "Bana sallamak demode, Bana Hülya Avşar'ı sormayın" demiş, benim kadar kendini yenileyen, cilalayan, her seferinde üstüne bir şey koyan, şarkısıyla, giyimiyle, tavrıyla, davranışlarıyla, yenilikçi denildiğinde akla bir Ajda bir de ben gelirim" diyerek cevap vermişti. Şarkıcı, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Gözlerinden ameliyat olduğunu söyleyen Ergen, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Habercilerin, Avşar kızıyla ilgili soruları karşısında şarkıcı, "He he! Hülya Avşar beni heyecanlandırmıyor" diyerek Hülya Avşar'ı ti'ye aldı. Oldukça neşeli olduğu görülen sanatçı sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.