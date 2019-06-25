Demet'e kocasından tam destek

Cenk Küpeli’yle 4 gün önce dünyaevine giren Şener'in Küpeli ailesinin istenmeyen gelini olduğu iddia edildi. Bu iddialara sessiz kalmayan Cenk Küpeli, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. “Anne ve babam düğüne katılmadı, çünkü 3 gün önce haberleri oldu. Onlara daha önce haber vermem gerekiyordu. Ailem onlara söylemediğimiz için bize kırıldı. Ama istenmeyen gelin diye bir şey söz konusu değil. İlerleyen zamanda tabii ki anne ve babam Demet’le oturup sohbet edecek ve onunla uzun uzun konuşma fırsatı bulacak.”

Demet Şener'le Cenk Küpeli, 3 aylık birlikteliğin ardından ani bir kararla nikah masasına oturdu.