"Bana değil Cem'e sorun"

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Bebeköy'de objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşarak yemek yiyen Samyeli, çıkışta habercilerle ayaküstü konuştu. Samyeli, sahnede kadın şarkıcıların cesur kıyafetleriyle ilgili sorusuna, ''Sahne şovu her şeyi ile bir bütün, bunu göstermek her sanatçının görevidir. Beğenen olur olmaz bunu bilemeyiz" dedi. Netflix'te de yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli şovuyla gündemde olan Cem Yılmaz ile ilgili soru eski sevgiliyi rahatsız etti. Samyeli, Yılmaz'ın çapkınlığıyla ilgili soru karşısında, "Bunu bana neden sordunuz anlamadım kendisine sorun" dedi.