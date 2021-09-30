Yönetmen Derviş Zaim, 25 yıl önce çektiği 'Tabutta Rövaşata' isimli filminin kendisinden izin almadan kullandıkları iddiasıyla Fanatik Film Sanayi, Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri ve Horizon İnternational Film Müzik şirketine açtığı davada oyuncu ve yönetmen Ezel Akay tanık olarak dinlenecek. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşma çıkışı Derviş Zaim, "Davamın takipçisiyim, karar çıkmadan da açıklamada bulunmayacağım" dedi. Kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını iddia eden Zaim, filmin internetten erişiminin tedbiren engellenmesini talep etti.

Neslihan KESKİN