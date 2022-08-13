Çekimler tamamlandı

Oyuncular Cihangir Ceyhan, Pelin Karahan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' filminin çekimleri tamamlandı. Yapımını Aytaç Medya'nın üstlendiği projenin senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait. Önümüzdeki yıl seyircisiyle buluşacak olan filmin çekimleri Balat'ta gerçekleşti.