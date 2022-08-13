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13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:00:00

Çekimler tamamlandı

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Oyuncular Cihangir Ceyhan, Pelin Karahan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' filminin çekimleri tamamlandı.

Oyuncular Cihangir Ceyhan, Pelin Karahan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' filminin çekimleri tamamlandı. Yapımını Aytaç Medya'nın üstlendiği projenin senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait. Önümüzdeki yıl seyircisiyle buluşacak olan filmin çekimleri Balat'ta gerçekleşti.

Etiketler : güven bana film çekim set
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