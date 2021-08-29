Çekimler başladı

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Yargı' dizisi sete çıkan ekip ilk kare geldi. Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu projenin çekimleri geçen hafta başladı. Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı dizide Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk ve Onur Özaydın gibi isimler yar alıyor.