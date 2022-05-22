Ceketin fiyatı konuşuldu

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz'le birlikte başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşletmeci Umut Evirgen'le birlikte olan oyuncunun, sosyal medyadan paylaştığı kot ceketinin 15 bin 900 lira olduğu öğrenildi. Oyuncunun hayranları fotoğrafına binlerce beğeni ve yorumda bulundu.