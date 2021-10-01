Caretta Tuba iki yılda 7 ülke gezdi

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 2 yıl önce denize bırakılan deniz kaplumbağası "Caretta Tuba", 12 bin kilometreden fazla yol kat etti ve 7 ülkeye uğradı. Tuba'nın Adriyatik Denizi'nde yukarı ve aşağı yön çizdiğini, Yunanistan, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Malta açık denizlerine uğradığını, şu anda Hırvatistan açıklarında olduğu belirtildi.

