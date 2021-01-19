Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi
Can Yaman, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la birlikte olmasının ardından eski partnerini Instagram'dan çıkardı.
Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşerken, bu durum bir dönem Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman’ı rahatsız etti. Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi. Demet Özdemir’i takipten çıkardı. Yeni dizisi için İtalya’da bulunan Can Yaman’ın bu davranışı takipçilerini şaşırtırken oyuncu, Demet Özdemir’i çıkan haberler sonrası yeniden takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.
- Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı
- Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu
- Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi
- O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak
- Merve Boluğur, Işın Karaca için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Sorun şarkıcılık değil kilo'
- Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor! Mutfak giderleri bile listede...