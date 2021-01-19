Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi

Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşerken, bu durum bir dönem Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman’ı rahatsız etti. Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi. Demet Özdemir’i takipten çıkardı. Yeni dizisi için İtalya’da bulunan Can Yaman’ın bu davranışı takipçilerini şaşırtırken oyuncu, Demet Özdemir’i çıkan haberler sonrası yeniden takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.

