Bodrum yolcusu

Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz sene vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Merve Tektaş ile Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. Konserlerinin devam ettiğini söyleyen şarkıcı, "Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğiz ve kısa süreli bir tatil yapacağız" dedi. Selçuk Tektaş'ın birinci ölüm yıldönümü hakkındaki sorulara ise Alişan, yanında yeğeni olduğu için 'Teşekkür ederiz' diyerek cevap vermek istemedi.

