Birinciyle sürpriz düet

Ebru Gündeş, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 'Ebru Gündeş Dinliyor' adlı yarışmanın sonucunu, Instagram hesabından paylaştığı vide ile duyurdu. Bine yakın şarkının değerlendirildiği yarışmanın galibi olan Ceren Tekinarslan'a seslenen Gündeş, "Bu şarkıyı ben söyleyecektim ama öyle güzel yorumluyorsun ki, 'Acaba Ceren'le birlikte mi söylesek?' diye düşündüm" diyerek yarışmanın birincisiyle bir düete imza atacağını açıkladı.

