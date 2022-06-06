Bir set aşkı daha

Oyuncu Nazlı Senem Ünsal ve Demircan Kaçel'in 'Üç Kız Kardeş' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüştü. İkili, sosyal medyadan paylaşım yaparak aşklarını ilan etti. Son dönemde dizi setlerinde birbirlerine aşık olan çiftlere bir yenisi dana eklendi. İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya ve Reha Özcan'ın oynadığı 'Üç Kız Kardeş' setinden birliktelik doğdu. Yapımda Mine karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünsal ve Mesut'u canlandıran Demircan Kaçel, aşk yaşamaya başladı. Ünsal, birlikteliklerini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Birlikte çekilmiş pozlarını paylaşan Ünsal, "Ve bir de aşk oldu" notunu yazdı. Paylaşıma çok sayıda beğeni gelirken, İclal Aydın'dan da yorum geldi. Aydın, paylaşıma nazar boncuğu ve kalp emojisi bıraktı.