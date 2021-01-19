19 Ocak 2021 Salı 05:16:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 16:18:00
Beyza Doğuç her burca şarkı yaptı
Alternatif müziğin genç temsilcilerinden Beyza Doğuç, 12 şarkıdan oluşan ‘Burçların Şarkıları' albümünün ilk teklisi Kova'yı dinleyicileriyle buluşturdu.
Burçların kişilik özelliklerine değinerek şarkılar yapan Beyza Doğuç, albümdeki her şarkının bir burcu temsil ettiğini söyledi.
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