  • BIST
    1566.83
  • Dolar
    7,4421
  • Euro
    9,0416
  • Altın
    440,3360
İstanbul
-1 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ankara çok kritik kazanımların eşiğinde"
İstanbul, Avrupa'nın lideri oldu
İnce'nin istifa edeceği tarih belli oldu
"Reform gündemimizi oluşturmaya başladık"
Türkiye'den müthiş hamle!
360'tan Ezber Bozan Futbol Programı!
Kan kaybeden WhatsApp'tan son çırpınışlar!
Macron'dan açık tehdit: İstifasını isteyeceğim!
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak: Geri sayım başladı
Merve Boluğur, Işın Karaca için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Sorun şarkıcılık değil kilo'
Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor! Mutfak giderleri bile listede...
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da
Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'ye sevgisi havuzda
Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal Fransa'da oyunculuk öğrenecek
Enis Arıkan kaprisleriyle bıktırdı
Özcan Deniz'in mutluluk sebebi oğlu
Özge Özacar'dan aşk açıklaması!
Herkese kış Burcu Terzioğlu'na yaz
Beyza Doğuç her burca şarkı yaptı
Balkondan düşen kediye protez damak
Baba ve 3 kızı elektronik eşya tamir ediyor
Kral mezarları UNESCO yolunda
Devlet desteğiyle sürü sahibi olacaklar
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz en çok Aşk 101 Eda'yı sevdi
19 Ocak 2021 Salı 05:16:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 16:18:00

Beyza Doğuç her burca şarkı yaptı

ABONE OL

Alternatif müziğin genç temsilcilerinden Beyza Doğuç, 12 şarkıdan oluşan ‘Burçların Şarkıları' albümünün ilk teklisi Kova'yı dinleyicileriyle buluşturdu.

Burçların kişilik özelliklerine değinerek şarkılar yapan Beyza Doğuç, albümdeki her şarkının bir burcu temsil ettiğini söyledi.

Etiketler : Beyza Doğuç burç şarkı magazin
Ünlülerin kar mutluluğu

Ünlülerin kar mutluluğu
Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor

Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor
Sarılmanın tehlikeli olmadığı günler

Sarılmanın tehlikeli olmadığı günler
Engin Hepileri'nin gençlik tarzı olay oldu! Görenler şaştı kaldı

Engin Hepileri'nin gençlik tarzı olay oldu! Görenler şaştı kaldı
Erkan Kolçak Köstendil'den 38. yaş kutlaması

Erkan Kolçak Köstendil'den 38. yaş kutlaması
Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek

Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek
Pastasında hayalleri var

Pastasında hayalleri var
Teoman'dan ticari olmayan albüm

Teoman'dan ticari olmayan albüm
Yeşim Ceren Bozoğlu: Dizi kadınları onurlandırıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu: Dizi kadınları onurlandırıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER