Devlet Bahçeli'den CHP'li İBB Başkanı'na Hamas tepkisi: Netanyahu'ya vekalet ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye seçimsiz bir döneme girmiştir.

Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan, karalayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır, Türkiye'nin doğuşudur.

Açıkça ifade etmek isterim ki İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu soykırım suçunun takipçisi bilhassa Türkiye'dir. Çocukların, kadınların, sivil hakkın dökülen kanları inşallah yerde kalmayacaktır.

Jeopolitik çalkantıların, siyasi ve ekonomik çarpıklıkların derinleştiği bugünün dünyasında Türkiye'nin gücüne güç katması, küçük bir azınlık dışında her insanımızın memnun olmasını sağlamaktadır.

BM reforma tabi tutulmalı. BM, Filistin meselesinin çözümünde acz içerisinde.

Mısır'da devam eden taraflar arasındaki rehine takası ve ateşkes görüşmelerinin sonuca bağlanması gönülden dileğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır.

Netanyahu Lahey'de yargılanacaktır. İsrail halkı Netanyahu'nun şiddet politikalarından rahatsızdır

Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynuyor.

Üç beş belediye almak maksadıyla her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecek, Allah affetmeyecektir.

"Jet yakıt" üzerinden Siyonizm'e yakıt olanların Türkiye'yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz.

Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlarımızın geceli gündüzlü çalışımlarını inkar etmek nankörlük ve namertliktir.

Türkiye 7 Ekim'den itibaren ateşkes ve barış ortamının yeşermesi için mücadele etti. 3-5 belediye almak maksadıyla her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecek

İBB Başkanı'nın Hamas'a "terör örgütü iftirası" atması "jet yakıt"çılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası vurmasının akılla bağdaşır bir yanı yoktur.

İBB Başkanı küresel emperyalizmin kanlı yüzlerine 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir.

DEM'lenenlerin günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceğini aziz milletimiz bizzat görecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihidir. Kalkınma Yolu'yla bölgemiz huzura kavuşacak.

Irak'ta olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesidir

AB ülkelerinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü uzantılarına müsamaha gösterilmemesi şarttır.

Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmaya, demokrasi, özgürlük kisvesine bürünüp hizmet edenler alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir.

Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan her insanımız bizim öz ve öz kardeşimiz, milletimizin asli unsurudur.

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Bölücülük sorunu vardır. Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü, ırk ve soy kavramı üzerindedir. Dili, mezhebi ne olursa olsun her vatandaşımız bizim kardeşimizdir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sallayanlar Türk'ün de Kürt'ün de, Alevi'nin de Sünni'nin de can düşmanıdır.

Hazırlanmasını temenni ettiğimiz bölücülükle mücadele ve stratejik eylem planıyla ülke içindeki yıkım cephesi çökertilecektir

Türk milletinin tarihinden geçmişinden utanan, silik bir topluma dönüştürülmesi mümkün değildir. Bunu düşününler hüsrana uğrayacaktır.

Türk milliyetçileri bedeli ne olursa olsun Türkiye'yi böldürmemeye kararlıdır. Bugün gelinen dönüm noktasında herkes aklını başına toplamalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir.

Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet sen de dersini almalısın.

Hazine ve Maliye Bakanımızın arkasındayız. Polemik üretenler boşa heveslenmesin

Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine umut bağlayanlar, size kötü bir haberim var; Cumhur İttifakı vardır, sonuna kadar da var olacaktır.