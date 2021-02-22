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22 Şubat 2021 Pazartesi 10:20:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 14:54:00

Beni ikiz anneleri anlar

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TRT'de ekrana gelen 'Fazlası Zarar' progamını sunan Ezgi Sertel, ikiz çocuklarını kucağına aldıktan sonra değişen hayatından bahsetti.

TRT'de ekrana gelen 'Fazlası Zarar' progamını sunan Ezgi Sertel, ikiz çocuklarını kucağına aldıktan sonra değişen hayatından bahsetti. Pandemi sürecinde doğum yapmanın ve eve kapanmanın zor olduğunu ifade eden Sertel, "Doğumdan sonraki süreç benim için zor geçti. Hep evdeydik, annem beni hiç yalnız bırakmadı. O anlamda çok güzel oldu. Beni en iyi ikiz anneleri anlar" dedi.

Etiketler : ezgi sertel fazlası zarar trt
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