Beni ikiz anneleri anlar

TRT'de ekrana gelen 'Fazlası Zarar' progamını sunan Ezgi Sertel, ikiz çocuklarını kucağına aldıktan sonra değişen hayatından bahsetti. Pandemi sürecinde doğum yapmanın ve eve kapanmanın zor olduğunu ifade eden Sertel, "Doğumdan sonraki süreç benim için zor geçti. Hep evdeydik, annem beni hiç yalnız bırakmadı. O anlamda çok güzel oldu. Beni en iyi ikiz anneleri anlar" dedi.

