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18 Nisan 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 16:00:00

Ben devlet adamıyım

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Serdar Ortaç, katıldığı bir televizyon programında maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu yönündeki yorumlara yanıt verdi.

Serdar Ortaç, katıldığı bir televizyon programında maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu yönündeki yorumlara yanıt verdi. Kendini devlet adamı olarak gördüğünden bahseden Ortaç, "Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kişilik olarak seviyorum. Ayrıca bizi bir arada tuttuğu için de seviyorum. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak" dedi.


Etiketler : serdar ortaç maddi durumu siyaset
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