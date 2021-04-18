Ben devlet adamıyım

Serdar Ortaç, katıldığı bir televizyon programında maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu yönündeki yorumlara yanıt verdi. Kendini devlet adamı olarak gördüğünden bahseden Ortaç, "Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kişilik olarak seviyorum. Ayrıca bizi bir arada tuttuğu için de seviyorum. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak" dedi.





