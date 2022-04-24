Barış Akarsu'nun filminde

2007 yılında Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin anlatılacağı filmin hazırlıkları devam ediyor. Yapımda Akarsu'nun sevgilisini Aslı Bekiroğlu, canlandıracak. Projede sanatçıya, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz hayat verecek. Şaşmaz, Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırmak için kampa girmişti.