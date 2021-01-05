Aylin Aslım'dan müjdeli haber geldi! Bebek bekliyoruz

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu. Aylin Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım" dedi.