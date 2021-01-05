05 Ocak 2021 Salı 17:20:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 17:20:00
Aylin Aslım'dan müjdeli haber geldi! Bebek bekliyoruz
Geçtiğimiz kasım ayında flüt sanatçısı Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aylin Aslım'dan müjdeli haber geldi.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu. Aylin Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım" dedi.