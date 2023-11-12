VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
DM mesajlarında ‘görüldü' gizlenebilecek
Diyabeti önlemek tedavi etmekten daha kolay
Çorak araziyi ormana çevirdi
Oksijen Adam
Enkazdan kurtardı, yanından ayırmıyor
12 Kasım 2023 Pazar 07:55:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 07:55:00

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

ABONE OL

2017'de Batman'da PKK'nın hain saldırısıyla şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının anlatıldığı 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin çekimleri tamamlandı.

2017'de görev yaptığı Batman'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının anlatıldığı 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin çekimleri tamamlandı. TRT ortak yapımı filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı.

KADRO YILDIZLAR GEÇİDİ

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından filmin fragmanını paylaşarak şu ifadelere yer verdi: "İsmi, Hocalı'da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyonda." Filmin kadrosunda Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler de yer alıyor.

Etiketler : aybüke yalçın şehit pkk trt
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX