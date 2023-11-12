‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

2017'de görev yaptığı Batman'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının anlatıldığı 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin çekimleri tamamlandı. TRT ortak yapımı filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı.

KADRO YILDIZLAR GEÇİDİ



TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından filmin fragmanını paylaşarak şu ifadelere yer verdi: "İsmi, Hocalı'da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyonda." Filmin kadrosunda Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler de yer alıyor.