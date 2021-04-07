07 Nisan 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 10:30:00
Ayarsızım'a tarihi klip
Aslı Hünel, "Ayarsızım" şarkısı için tarihi Yerebatan Sarnıcı'nda kamera karşısına geçti.
Aslı Hünel, "Ayarsızım" şarkısı için tarihi Yerebatan Sarnıcı'nda kamera karşısına geçti. Sarnıcın yanı sıra tarihi hamamda da çekimler gerçekleştiren Hünel, turizmin yeniden canlanması için bu tür vizyoner projelerin gerekliliğinin altını çizdi. Şarkı İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Arapça altyazı seçeneği ile yayımlandı.