Ayarsızım'a tarihi klip

Aslı Hünel, "Ayarsızım" şarkısı için tarihi Yerebatan Sarnıcı'nda kamera karşısına geçti. Sarnıcın yanı sıra tarihi hamamda da çekimler gerçekleştiren Hünel, turizmin yeniden canlanması için bu tür vizyoner projelerin gerekliliğinin altını çizdi. Şarkı İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Arapça altyazı seçeneği ile yayımlandı.

