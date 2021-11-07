Eski spiker ve şarkıcı Defne Samyeli Yeni Gazino'da sevenleriyle bir araya geldi. Samyeli, önceki akşam Maslak'ta sahne aldı. Samyeli sahneye Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesiyle çıkarak hem güzelliği, hem de sesi ve sahne enerjisiyle dinleyicileri adeta büyüledi. İlk kez sahne alan assolist Defne Samyeli, "Eski gazino günleri aklıma geldi, Yeşilçam filmlerindeki gibi" diyerek heyecanını dile getirdi. Şarkıcıyı kızı Derin Talu, yalnız bırakmadı.