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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor
21 Ocak 2021 Perşembe 02:33:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 15:49:00

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor

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Önümüzde aylarda nikah masasına oturacak olan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın oturacakları evde sona gelindi.

Nişanlandıktan sonra evlerini özel bir mimarlık şirketine yaptıran ikili, yeni yuvaları için sona yaklaştı. Orman içinde müstakil bir ev yaptıran Aslışah Alkoçlar, evin tüm detaylarıyla kendisi ilgileniyor.

Etiketler : Aslışah Alkoçlar Kaan Demirağ magazin
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