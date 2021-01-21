21 Ocak 2021 Perşembe 02:33:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 15:49:00
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor
Önümüzde aylarda nikah masasına oturacak olan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın oturacakları evde sona gelindi.
Nişanlandıktan sonra evlerini özel bir mimarlık şirketine yaptıran ikili, yeni yuvaları için sona yaklaştı. Orman içinde müstakil bir ev yaptıran Aslışah Alkoçlar, evin tüm detaylarıyla kendisi ilgileniyor.
- Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?
- Survivor adasında tarzlar da yarışıyor
- Gülden: Duygulara hitap etmiyorsam bırakırım
- Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor
- Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi
- Nilperi Şahinkaya'dan Emre Yusufi'ye 40. yaşa ‘tavşan olabiliriz' hediyesi