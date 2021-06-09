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09 Haziran 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 10:30:00

Aşk kaldığı yerden devam

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Öykü Çelik ile İsmail Berhan aşklarına ikinci şansı verdi. Barıştıklarını duyuran ikili, evlilik hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Öykü Çelik ile İsmail Berhan aşklarına ikinci şansı verdi. Barıştıklarını duyuran ikili, evlilik hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

İsmail Berhan ile ayrıldıklarını duyuran Öykü Çelik, haftalar sonra mutluluk haberini de sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Survivor'dan elendikten sonra Berhan ile evlilik yolunda ilk adımını atan Öykü Çelik, kısa bir süre sonra 'Yolumuza arkadaş olarak devam edeceğiz' açıklamasını yaparak, işadamıyla ayrıldıklarını duyurmuştu. Berhan ile Çelik, ayrılığa daha fazla dayanamadı, aşklarına ikinci şansı verdi. Çelik, yaptığı paylaşımla barıştıklarını söyledi. Çelik ile Berhan'a tebrik mesajları yağarken ikili, evlilik hazırlıklarına da kaldıkları yerden devam edecek.

Etiketler : Öykü Çelik İsmail Berhan Survivor
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