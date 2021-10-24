24 Ekim 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 18:00:00
Aşıklar Paris'te
Hadise'nin erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama! İş insanı 36 yaşına giren sevgilisiyle birlikte Paris'e uçtu.
Hadise'nin erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama! İş insanı 36 yaşına giren sevgilisiyle birlikte Paris'e uçtu. Aşkları tam gaz devam eden ikili, birlikte objektif karşısına geçti. Şarkıcının Dinçerler'in kendisini öptüğü o anları, "Hadise, Paris'te!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.