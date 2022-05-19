‘Aşık olursam saklamam'

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' ile izleyici karşısına çıkan Melisa Şenolsun, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yeni proje görüşmeleri yaptığını söyleyen oyuncu, "Henüz netleşen proje yok. Okuduğum zaman beni heyecanlandıracak işler arıyorum" dedi. İşletmeci Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Olursa zaten görürsünüz, saklamam" dedi.





