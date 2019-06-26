Alkan çifti canlı yayına bağlandı: Fotoğraf yüzünden linç edildik

  • Bist 100
    95.593
  • Dolar
    5,7688
  • Euro
    6,5612
  • Altın
    260,8072
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosiller bulundu Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosiller bulundu
Güney Korede ilkokulda büyük yangın Güney Korede ilkokulda büyük yangın
Malezya'da 5 binden fazla kaplumbağa havalimanında ele geçirildi Malezya'da 5 binden fazla kaplumbağa havalimanında ele geçirildi
Güney Korede ilkokulda büyük yangın Güney Korede ilkokulda büyük yangın
Pompeo'nun Hindistan ziyaretinde S-400 tartışması damga vurdu Pompeo'nun Hindistan ziyaretinde S-400 tartışması damga vurdu
Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak
Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirmekten 4 yıl 2 ay ceza alan zanlı tutuklandı Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirmekten 4 yıl 2 ay ceza alan zanlı tutuklandı
Ruhani'den ABD ve AB'ye anlaşmaya dönmeleri çağrısı Ruhani'den ABD ve AB'ye anlaşmaya dönmeleri çağrısı
İran uranyum stok sınırını yarın aşacak İran uranyum stok sınırını yarın aşacak
Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Canbolat: Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi? Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Canbolat: Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?
Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı
San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı
Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı
Güney Kafkasya’da yeni kriz Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye ayağa kalkmıştı... İstenen cezalar belli oldu Türkiye ayağa kalkmıştı... İstenen cezalar belli oldu
İdlib'e hava saldırıları devam ediyor: 4 ölü İdlib'e hava saldırıları devam ediyor: 4 ölü
İran Petrol Bakanlığı çalışanı bir kadın Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğun gerekçesiyle gözaltına alındı İran Petrol Bakanlığı çalışanı bir kadın Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğun gerekçesiyle gözaltına alındı
Malezya'da 5 binden fazla kaçak kaplumbağa ele geçirildi Malezya'da 5 binden fazla kaçak kaplumbağa ele geçirildi
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan: 10 günde 3-4 transferi bitiririz Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan: 10 günde 3-4 transferi bitiririz
TSK'nın gücüne güç katacak! Kement göreve hazır TSK'nın gücüne güç katacak! Kement göreve hazır
Uzmanı önerdi! İşte sıcak havalarda uyumayı kolaylaştıracak 20 tüyo... Uzmanı önerdi! İşte sıcak havalarda uyumayı kolaylaştıracak 20 tüyo...
Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor
Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?
'Ben yandım oğlun yanmasın' 'Ben yandım oğlun yanmasın'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 12:32 | Çarşamba

Alkan çifti canlı yayına bağlandı: Fotoğraf yüzünden linç edildik

Hamdi Alkan, geçtiğimiz gün vefat eden yeşilçam yıldızı Enis Fosforoğlu'nun tabutuna kapanıp gözyaşı döken oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan'ın fotoğrafını çekti, ortalık karıştı. "İki yüzlü ve utanç verici" eleştirilerini alan Alkan çifti, bir televizyon kanalının programını arayarak kendini savundu.

Yönetmen Hamdi Alkan haksız bir şekilde lince uğradığını belirterek "bu kurgu haberdir" dedi, eşi Selen Görgüzel Alkan ise 'Enis Fosforoğlu'nun belgeselini yapacağız, bu karelere ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

Hamdi Alkan kenidini böyle savundu:

"Biz bunu nerede paylaştık? Sizin meslektaşlarınızı bunu paylaşarak bizi linç ediyorlar. Bu beyefendi benim eşimin babası kadar sevdiği bir insan. Ben çektim. Kendi babamı da çektim. siz çekmeyebilirsiniz, bu sizi ilgilendirir mi? Bunu kimse engelleyemez. bunu magazinciler servis ediyorlar, burada linç var. Biz onlarla mahkemede hesaplaşacağız. Arkama geçip fotoğraf çekiyorlar.

Bu adam 15 gündür hastanede, neden tenezzül edip haber yapılmıyor? Bu adamın tiyatroları 20-30 kişiye oynarken neden haber yapılmadı? Benim eşim burada acılı. Benim eşim babası gibi sevdiği adamı kaybetti.

Benim de babamın tabutuyla fotoğrafım var. Babamın saçını da kestim, saklıyorum. Bu haber değildir. Bu kurgulanmış haberdir, bu kötü bir haberdir. Bizi linç ediyorlar, dünyanın bedduasını alıyorum. Cengiz yazmış bugün köşesinde... Beni tanıyan insanlara soruyorum. Hamdi bunu yapar mı?

Ben rahmetlinin cenazesinde 20 kişiyi gördüm. Uyarmadım, ben uğraşmam. Bu kurgulanmış bir haber.

Ben bunu sosyal medyada paylaşsaydım, yerden göğe kadar haklı olurdunuz. Bu fotoğrafı paylaşan arkadaş ne niyetle paylaşıyor?"

Selen Görgüzel Alkan: 

"Enis Fosforoğlu bir daha dünyaya gelmeyecek. Bir daha ölmeyecek. biz Enis Hocamın belgeselini yapacağız. Bu karelere ihtiyacımız var. Benim eşim koleksiyoner... O kadar usta isimlerin öyle özel kareleri var ki, şaşırırsınız. Biz bunu çerçeveletmek için çekmedik, bir jelatinin altına koymak için çekmedik. Yarın öbür gün fotoğraflara bakarken, anlatırken 'Böyle büyük bir adamdı' diyeceğiz. Bu konu ile gündeme geldiğim için hicap duyuyorum."

 

TSK'nın gücüne güç katacak! Kement göreve hazır
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ