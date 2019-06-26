Üzgünmüşüm gibi çek! 

Son zamanlarda sanat camiasının ortak sorunu olan cenazelerde hayranların fotoğraf çektirme merakını Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan yeni bir noktaya getirdi. Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu’nun Moda Camii’indeki cenazesine birçok ünlü ismin yanı sıra komedyen Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel de katıldı. Cenazenin camiye geldiği sırada ise olanlar oldu. Selen Görgüzel, Fosforoğlu’nun tabutunun başına giderek gözyaşı dökmeye başladı. Bu anları da eşi Hamdi Alkan’a çektirdi. Kısa sürede binlerce eleştiri mesajının hedefi olan Görgüzel, yaptığının doğru olduğunu söyleyerek suçu, haber yapan gazetecilerin üzerine attı.

Sanatçılar birlik oldu

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ayşen Gruda’nın cenazesinde de buna benzer bir fotoğraf krizi yaşanmıştı. Onlarca ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde bir hayran, Işıl Yücesoy’la fotoğraf çektirmek istemiş ve Yücesoy tepki göstermişti. Kısa sürede bu tepkiyi haklı bulan birçok sanatçı, Yücesoy’a destek olmuştu. Sanatçılar fotoğraf çekilmesiyle ilgili ortak açıklama yaparak bunun yanlış olduğunu söylemişti.