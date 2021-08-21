VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:30:00

Aleyna Tilki, Messi hayranı çıktı

ABONE OL

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye hayran olduğunu açıkladı.

'Sır' adlı şarkısıyla dijital müzik listelerinde yer alan Aleyna Tilki, Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Şarkıcı bir takipçisinin, "En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar?" sorusuna Tilki, "Mesela Messi! Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz" diyerek yanıt verdi. Genç popçunun sözleri futbolseverler tarafından çok beğenildi.

Etiketler : aleyna tilki lionel messi hayran magazin
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Baran artık aileden

Baran artık aileden
Erçel'i duygulandıran anne sorusu

Erçel'i duygulandıran anne sorusu
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Boğaz'da piyano resitali

Boğaz'da piyano resitali
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER