'Sır' adlı şarkısıyla dijital müzik listelerinde yer alan Aleyna Tilki, Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Şarkıcı bir takipçisinin, "En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar?" sorusuna Tilki, "Mesela Messi! Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz" diyerek yanıt verdi. Genç popçunun sözleri futbolseverler tarafından çok beğenildi.