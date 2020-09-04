Aleyna Tilki hastanelik oldu
Kaynak: Akşam
Önceki gün Nişantayı'nda görüntülenen Aleyna Tilki, kolundaki bandaja ilişkin yaptığı açıklamada 'Yoğun çalışıyorum. Vitaminsiz kaldım, hastaneye gidip kan verdim' dedi.
20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekince rahatsızlığıyla ilgili açıklamada bulundu.
Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda aracından inerken görüntülendi. Kahvaltıya geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekti.
Genç şarkıcı, bandajı soran gazetecilere “Çok yoğun çalışıyorum. Vitaminsiz kaldım. O yüzden kendimi halsiz hissettim. Hastaneye gidip kan verdim, vitamin aldım” dedi.