11 Aralık 2020 Cuma 16:06:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 16:06:00
Ahu Yağtu'dan müjde! 'Zamansız Stiller' ile ekranlara dönüyor
Kardeşlerim adlı dizide rol alacak olan Ahu Yağtu, yeni bir moda programı da sunmaya hazırlanıyor.
Ahu Yağtu, ‘Zamansız Stiller’ programında ünlü konuklarıyla moda-stil sohbetleri gerçekleştirecek. Yağtu, programın çekimleri tamamlanan bölümleri için ressam Elif Karadayı, şarkıcı Berkay Şahin, gurme Sedef İybar, oyuncu Enis Arıkan ile bir araya geldi.
- Ahu Yağtu'dan müjde! 'Zamansız Stiller' ile ekranlara dönüyor
- Arıza dizisinin güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan: Kadınsan mücadelen fazla
- Berkay'dan yılbaşında paralı dijital konser
- Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'
- Hazal Filiz Küçükköse'den çekimler öncesi ev değişikliği
- Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar tektaşını sakladı