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11 Aralık 2020 Cuma 16:06:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 16:06:00

Ahu Yağtu'dan müjde! 'Zamansız Stiller' ile ekranlara dönüyor

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Kardeşlerim adlı dizide rol alacak olan Ahu Yağtu, yeni bir moda programı da sunmaya hazırlanıyor.

Ahu Yağtu, ‘Zamansız Stiller’ programında ünlü konuklarıyla moda-stil sohbetleri gerçekleştirecek. Yağtu, programın çekimleri tamamlanan bölümleri için ressam Elif Karadayı, şarkıcı Berkay Şahin, gurme Sedef İybar, oyuncu Enis Arıkan ile bir araya geldi.

Etiketler : Kardeşlerim dizi Ahu Yağtu moda programı Zamansız Stiller magazin
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