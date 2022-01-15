Estetik iddialarına açıklık getirdi

Acun Ilıcalı, göz kapağı ameliyatı olduğuna dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Ilıcalı, Canan Özgen'in sunduğu 40 programında açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Hull City maçını izlerken yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmayan Ilıcalı, "Hiç estetik yaptırmadım ama estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum" dedi. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, 'O Ses Türkiye' yarışmasında Hadise'nin Ebru Gündeş'in yapıma dahil olmasıyla birlikte ayrılmasıyla ilgili Ilıcalı, "Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih etmedim. Hadise, O Ses Rap'te var. Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok" dedi.