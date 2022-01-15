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15 Ocak 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 16:20:00

Acun Ilıcalı estetik iddialarına açıklık getirdi

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Acun Ilıcalı, estetik olduğuna dair çıkan haberlere açıklık getirdi.

Acun Ilıcalı, göz kapağı ameliyatı olduğuna dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Ilıcalı, Canan Özgen'in sunduğu 40 programında açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Hull City maçını izlerken yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmayan Ilıcalı, "Hiç estetik yaptırmadım ama estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum" dedi. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, 'O Ses Türkiye' yarışmasında Hadise'nin Ebru Gündeş'in yapıma dahil olmasıyla birlikte ayrılmasıyla ilgili Ilıcalı, "Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih etmedim. Hadise, O Ses Rap'te var. Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok" dedi.

Etiketler : acun ılıcalı göz kapağı ameliyatı estetik ebru gündeş hadise magazin
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