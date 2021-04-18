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18 Nisan 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 12:30:00

500 bin TL'ye anlaşma yeniledi

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Rap dünyasının genç isimlerinden Norm Ender, reklam yüzü olduğu spor markasında anlaşmasını yeniledi.

Rap dünyasının genç isimlerinden Norm Ender, reklam yüzü olduğu spor markasında anlaşmasını yeniledi. İki senedir markanın yüzü olan rapçinin 500 bin TL'ye el sıkıştığı öğrenildi. Şarkılarının yanı sıra reklam filmlerinde de kamera karşısına geçecek olan Norm Ender, kendisine güzel tepkilerin geldiğini ifade etti.

Etiketler : rap norm ender reklam yüzü anlaşma
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