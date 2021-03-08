46. yaşa HES kodlu merhaba

Linet, 46. yaşını pandemi gölgesinde geçirdi. Önceki gün doğum gününü kutlayan Linet, partisine 10 kişilik arkadaş grubunu çağırdı. HES koduyla davetlilerin geldiğini söyleyen Linet, pastasındaki mumları üfledikten sonra kendisine aşk ve huzur diledi. Ardından salgının bir an önce son bulmasını isteyen şarkıcı, ''Sahneler herkese moral oluyor. Bu yüzden bir an önce de sahnelerin başlamasını da istiyorum'' diye konuştu.

