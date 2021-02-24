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24 Şubat 2021 Çarşamba 09:43:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 15:11:00

3 günde bir virüs temizliği

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Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alan Sezen Aksu, Kanlıca'daki yalısını 3 günde bir dezenfekte ettiriyor, alışveriş poşetlerini eve girmeden temizletiyor.

Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alan Sezen Aksu, Kanlıca'daki yalısını 3 günde bir dezenfekte ettiriyor, alışveriş poşetlerini eve girmeden temizletiyor.

66 yaşındaki Sezen Aksu, pandeminin ortaya çıktığı ilk günden itibaren Kanlıca'daki yalısında geniş tedbirler almıştı. Evde çalışanlarına 10 günde bir test yaptırtan ve evine misafir kabul etmeyen Sezen Aksu, şimdi de 3 günde bir dezenfekte ekiplerine baştan aşağıya evini temizletmeye başladı. Risk grubunda olan ve virüs kapmaktan korkan Sezen Aksu, evine ziyaretçi kabul etmemeye de devam ediyor. Salgının seyri azalana kadar yalısında misafir istemeyen Sezen Aksu'nun, market alışverişlerinden gelen poşetleri bile caddede boşaltıp dezenfektan sıkılan poşetleri tek tek eve aldığı öğrenildi. Aksu, müzik çalışmalarına da evin içinde yer alan stüdyosunda devam ediyor.

Etiketler : Koronavirüs Sezen Aksu pandemi Kanlıca
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