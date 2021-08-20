3 Eylül'de dijitalde

Leyla ile Mecnun, dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi 3 Eylül'de Exxen'de seyircisiyle buluşacak. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı ve Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt'un rol aldığı efsane dizi Leyla ile Mecnun yıllar sonra dijitalde boy göstermiş olacak.