VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
20 Ağustos 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 13:30:00

3 Eylül'de dijitalde

ABONE OL

Leyla ile Mecnun, dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi 3 Eylül'de Exxen'de seyircisiyle buluşacak.

Leyla ile Mecnun, dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi 3 Eylül'de Exxen'de seyircisiyle buluşacak. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı ve Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt'un rol aldığı efsane dizi Leyla ile Mecnun yıllar sonra dijitalde boy göstermiş olacak.

Etiketler : Leyla ile Mecnun Dizi 3 Eylül Exxen
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Polis olacak

Polis olacak
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
Miray'a partner bulundu

Miray'a partner bulundu
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER