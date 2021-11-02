3. çocuğa yeşil ışık
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Ayrılık haberleriyle ilgili soruları bir kez daha yalanlayan Varol, eşini çok sevdiğini söyledi. 2 çocuk annesi Varol, 'Tekrardan anne olmak ister misiniz?' sorusuna ''Evet çok istiyorum. İnşallah olur. Biraz uzun zaman sonra'' dedi. Varol her fırsatta çocukları çok sevdiğini dile getiriyordu.