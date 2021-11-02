3. çocuğa yeşil ışık

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Ayrılık haberleriyle ilgili soruları bir kez daha yalanlayan Varol, eşini çok sevdiğini söyledi. 2 çocuk annesi Varol, 'Tekrardan anne olmak ister misiniz?' sorusuna ''Evet çok istiyorum. İnşallah olur. Biraz uzun zaman sonra'' dedi. Varol her fırsatta çocukları çok sevdiğini dile getiriyordu.

