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01 Aralık 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 11:00:00

2022 hazırlığı

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Tuğba Yurt sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Anadolu Turnesi kapsamında memleketi Bursa'da sahne aldı.

Tuğba Yurt sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Anadolu Turnesi kapsamında memleketi Bursa'da sahne aldı. Giymiş olduğu kostümüyle de büyük beğeni toplayan Yurt, şarkılarıyla dinleyenleri mest ederken, gözlere de hitap etti. Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Yurt, " Her ne kadar memleketim Bursa'da konser veriyor olsam da ayrı bir heyecan vardı içimde. Stüdyo çalışmalarımız da devam ediyor. Yeni yıl,, yeni bir başlangıç diyerek harika bir şarkı hazırlıyoruz" dedi.

Etiketler : 2022 hazırlığı Tuğba Yurt Anadolu Turnesi
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