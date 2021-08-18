2 yıl sonra zirveden girdi

Seda Sayan 2 yıl aradan sonra Alper Atakan'ın 'Aranjör' adını verdiği albümü için sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası olan 'Gel Günaha Girelim' şarkısıyla dijitalde zirveye oturdu. Sayan, iTunes "En Çok Satın Alınanlar" da 1 numaraya yükseldi. Şarkıcı sosyal medya hesabından, "Teşekkürler 1.sıradayız" diyerek sevenlerine teşekkür etti.