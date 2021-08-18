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18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30:00

2 yıl sonra zirveden girdi

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Seda Sayan 2 yıl aradan sonra Alper Atakan'ın 'Aranjör' adını verdiği albümü için sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası olan 'Gel Günaha Girelim' şarkısıyla dijitalde zirveye oturdu.

Seda Sayan 2 yıl aradan sonra Alper Atakan'ın 'Aranjör' adını verdiği albümü için sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası olan 'Gel Günaha Girelim' şarkısıyla dijitalde zirveye oturdu. Sayan, iTunes "En Çok Satın Alınanlar" da 1 numaraya yükseldi. Şarkıcı sosyal medya hesabından, "Teşekkürler 1.sıradayız" diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Etiketler : Alper Atakan Seda Sayan Aranjör Sezen Aksu
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