15 yaşındaki Nilüfer

Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada kimi zaman takipçilerini geçmişte yolculuğa çıkaran Nilüfer, nu kez 1970 yılına gitti. 65 yaşındaki sanatçı, Altın Ses yarışmasında birinci olduktan sonra çekilen karesini yayınladı. Tekrar yaşamak istediği bir an olduğunu söyleyen Nilüfer, "Birincilik ödülü aldığım gün. 15 yaşında bir küçük kız için ne büyük mutluluk" yazdı.

