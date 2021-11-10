1,5 milyonluk reklam

Şarkıcı Ece Seçkin 1,5 milyon liralık reklam çekti. Popçu, PUBG Mobile için hazırladığı sözü ve müziği kendisine ait olan 'Vazgeçme' adlı parçanın çekimleri için kesenin ağzını açtı. Yönetmen koltuğunda İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren'in oturduğu proje için şarkıcı, aksiyon sahneleri için özel atış dersleri aldı.