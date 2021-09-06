12 yıllık gizem çözüldü

Yasak Elma'da rol alan Şevval Sam'ın özel hayatıyla pek bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı. Sam'ın 12 yıldır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle çok fazla görüntü vermeyen Sam, oyunculuğuyla gündeme gelmek istiyor. Sam'ın sevgilisi olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Türkiye'nin önemli gitaristlerinden biri olarak kabul edilen Maden, özellikle katıldığı birbirinden farklı birçok projeyle tanınıyor.