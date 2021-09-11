11 yıl sonra bir aradalar

Yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde karı-koca rolünü canlandıran Nur Fettahoğlu ile İlker Kızmaz yıllar sonra bir araya geldi. Fettahoğlu, Kızmaz ile çekildiği samimi pozları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 11 yıl sonra Kızmaz'la yeniden bir araya gelen Fettahoğlu, gönderinin altına, "Seni nasıl seviyorum belli değil, iyi ki! Zaman geçer, her şey değişir, sadece sen aynı yerde!" ifadelerini kullandı.

